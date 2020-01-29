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Adıyaman'da hasar oluşan Arsemia Ören Yeri ziyaretçilere kapatıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı Milli Parkı'nda bulunan Arsemia Ören Yeri, oluşan çatlaklar ve kütle kayması nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı.

İsmail Kaya   | 29.01.2020
Adıyaman'da hasar oluşan Arsemia Ören Yeri ziyaretçilere kapatıldı

Adıyaman

Müze Müdürlüğü yetkilileri, antik çağda Orta Anadolu'nun güneyindeki Ermeni Helenistik dönem krallıklarından Kommagene Krallığı'nın bulunduğu, eski Kahta Kalesi karşısındaki  Arsemia Ören Yeri'nde inceleme yaptı.

Ekipler, çatlaklar oluşan ve kütle kayması bulunan alanı güvenlik şeridiyle çevirip ziyaretçilere kapattı. Bölgeye "Bu alana geçmek tehlikeli ve yasaktır" yazılı tabela konuldu.

Ören yerinin, gerekli çalışmaların yapılmasının ardından tekrar ziyarete açılacağı öğrenildi.

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