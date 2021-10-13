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Kültür

ABD'de set çalışanları greve gitmeye hazırlanıyor

ABD'de film ve televizyon ekiplerini temsil eden sendika, üyelerinin adil ve güvenli şartlarda çalışma taleplerinin kabul edilmemesi durumunda greve gideceğini açıkladı.

Esin Eşkinat Sayılgan   | 13.10.2021
ABD'de set çalışanları greve gitmeye hazırlanıyor

New York

Uluslararası Tiyatro Sahnesi Çalışanları İttifakı (IATSE), en düşük ücretle çalışan üyelerinin dinlenme ve yemek molaları konusunda stüdyolarla anlaşmaya varılamaması halinde sendika üyelerinin 18 Ekim'de greve başlayacağını bildirdi.

Associated Press'e konuşan IATSE iletişim Direktörü Jonas Loeb, sendika üyelerinin uzun saatler çalıştığını, nöbetler arasında ve yemek molalarında yeterince dinlenemediğini ifade etti.

Loeb, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra çalışma şartlarının daha da kötüye gittiğini vurguladı.

128 yıl önce kurulan IATSE'nin setlerde kamera arkasında çalışan görüntü yönetmenleri ya da kameramanlardan makyaj uzmanları ve marangozlara birçok meslek kolundan üyesi bulunduğu bildirildi.

Olası bir grevin Hollywood dahil olmak üzere Kuzey Amerika'daki film ve televizyon prodüksiyonlarını ve Kovid-19 salgınından sonra işlerine yeni dönen endüstri çalışanlarını da etkilemesi bekleniyor.

Televizyon ve sinema yazarları sendikası Amerikan Yazarlar Birliği'nin 2007'deki grevi 100 gün sürmüştü.

Grevin, sinema endüstrisinin merkezi kabul edilen Los Angeles şehrinin ekonomisine 1,5 milyar dolar zarar verdiği tahmin ediliyordu.

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