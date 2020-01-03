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Kültür Sanat

60 binin üzerinde kasetle dijital müziğe meydan okuyor

Konya'daki tarihi bedesten çarşısı esnafı Eyüp Mermer, 30 metrekarelik dükkanında satışa sunduğu nostalji, arabesk ve Türk halk müziği eserlerinden oluşan toplam 60 binin üzerinde kaset ile müzik tarihine ışık tutuyor.

Abdullah Doğan   | 03.01.2020
60 binin üzerinde kasetle dijital müziğe meydan okuyor

Konya

Konya'da yaşayan 71 yaşındaki Eyüp Mermer, 1979'da seyyar arabasıyla başladığı müzik kaseti ticaretini, kent merkezindeki tarihi bedesten çarşısındaki dükkanında sürdürüyor.

Eyüp Mermer, arabesk müziğin önde gelen isimleri başta olmak üzere çok sayıda sanatçının albümünü küçük dükkanında bulunduruyor. Mermer'in 30 metrekarelik dükkanında, çoğunluğu nostalji, arabesk ve Türk halk müziği eserleri başta olmak üzere toplam 60 binin üzerinde kaset yer alıyor. Adeta müzik kütüphanesi niteliğindeki, piyasada zor bulunan eserlerin yer aldığı dükkanın çok sayıda daimi müşterisi var. Kasetçalar satışı da yapan Mermer, sevilen sanatçıların unutulan eserlerini dinleterek müşterilerini adeta geçmişe yolculuğa çıkarıyor.

Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Neşet Ertaş, Barış Manço'nun kasetleri hala en çok sorulan ve satılan ürünlerin başında geliyor.

Müşteri kendi arayıp buluyor

Eyüp Mermer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte kaset satışı işinde bilinen isim haline geldiğini belirterek şöyle konuştu:

"1979'dan beri kaset satıyorum. Çok daha önceleri seyyar arabayla satıyordum. Uzun yıllardır da buradayım. Başladık bırakamadık. Kaset tamamen bitmesine rağmen elimdekilere ilgi sürüyor. Olmasa zaten ayakta duramam. CD, DVD çıkmasına karşın kaset halen yoğun ilgi görüyor. Çok sayıda müşterim var. Buraya gelirler, araştırıp, istediği eseri bulup, alır gider. Kasetlerin fiyatı 10 lira. Kasetlerin büyük bölümü depoda yer alıyor. Müşterimiz kendisi istediği albümü arayıp bulabiliyor. Alfabetik sıraya göre dizimi var ama çoğu da karışık. Benim de bulmakta zorlandığım oluyor."

"Kasetten daha kaliteli müziği dinleme imkanına sahibiz"

Üniversite öğrencisi Enes Malik Güzelkaya ise sık sık dükkana geldiğini ifade ederek "Kasetten daha kaliteli müziği dinleme imkanına sahibiz. Nostalji boyutunun yanı sıra koleksiyon içinde buradan kaset alıyorum. Her albümü bulabilirsiniz. Barış Manço'nun piyasada pek bulunmayan bir İngilizce albümünü dahi buradan uygun fiyata aldım." diye konuştu.

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