6. Uluslararası "Gastromasa Gastronomi Konferansı" İstanbul'da tanıtıldı
Dünyaca ünlü şefleri ve gastronomi meraklılarını her yıl İstanbul'da buluşturan Gastromasa Gastronomi Konferansı'nın lansman toplantısı yapıldı.
İstanbul
Haliç Kongre Merkezinde 7 Kasım'da gerçekleşecek Gastromasa Gastronomi Konferansı'nın bir otelde yapılan tanıtım toplantısında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentin geçmişten gelen kültürel mirasını anlattı.
Gaziantep yemek kültürü ve belediyenin projeleriyle ilgili bilgi veren Şahin, bölgesel yeni nesil aşçılarla yapılması gereken önemli çalışmalar olduğunu ifade etti.
Şahin, şöyle devam etti:
"Elinizde büyük bir kültürel miras var fakat bunu ekonomiye dönüştüremiyorsunuz. Bu iş tek başına yeme-içme konusu değil. Beraberinde kimlik demektir. Farklılıklar yerellikle başlar. Yerelliği uluslararası alana çevirdiğimiz anda tanıtabiliyoruz. Aslında zenginliğin olduğu yerde gastronomi konuşuluyor. Daha da önemlisi sürdürülebilirlik. Bizim her yıl bunu yapmamız gerekiyor."
Gaziantep'in önemine işaret eden Şahin, "Antep'te güven var. Dünyanın doğduğu merkezdeyiz. Mezopotamya'nın göbeğindeyiz. 100 milyon turist geldiği zaman ne terör kalır ne de ekonomik sıkıntı. Zenginlik beraberinde sıkıntıları bitirir. Ne kadar çok insan bize gelirse kültür elçimiz oluyor. Bu bağlamda köprü görevi üstlenen Gastromasa paydaşlarına teşekkür etmek istiyorum." değerlendirmesini yaptı.
Gastromasa Gastronomi Konferansı Genel Müdürü Gökmen Sözen de bu organizasyonun, 6 yıldır olduğu gibi bu yıl da Türk mutfağının dünyaya açılan kapısı olmaya devam edeceğini söyledi. Sözen, organizasyona ABD, İspanya, İtalya, Fransa, Danimarka, Belçika, Portekiz, Rusya ve Almanya başta olmak üzere ünlü restoranların ödüllü şeflerinin yanı sıra The Best Chef Awards tarafından Yılın Şefi seçilen Dabiz Munoz’un katılacağını belirtti.
Türk Mutfağı Araştırmacısı Vedat Başaran ise "Gastromasa'ya bir iş olarak bakmıyor, Türkiye’yi tanıtan önemli bir değer olarak görüyoruz. Eskiden 10-15 şef civarında dünyada önemli şef vardı ama şimdi değişti. Butiklere döndü. Gençlerimize katma değer verecek sistemleri hayata geçiriyoruz. Yıllar önce Türk olduğumuz için giremediğimiz okulların şefleri şimdi ülkemize gelip workshop yapıyor. Bu yüzden Gökmen Bey'i tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Toplantıya Metro Türkiye CEO'su Sinem Türüng, Accor Türkiye Operasyonlar Başkan Yardımcısı Uğur Talayhan, Türk Hava Yolları Kurumsal İletişim Başkanı Mert Dorman ile davetliler katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.