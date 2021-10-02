58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni gerçekleştirildi
Bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış galası, kırmızı halı geçişiyle başladı.
Antalya
Antalya Spor Salonu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında düzenlenen festivalin açılış töreni öncesi, sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri kırmızı halıda yürüyerek gazetecilere poz verdi.
Festival başkanı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, burada yaptığı açıklamada, geçen yıl bu dönemde Kovid-19'a yakalandığı için hastanede tedavi altında olduğunu anımsattı.
Bugünün çok güzel bir gün olduğunu ifade eden Böcek, şunları söyledi:
"58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde birlikteyiz. Bugün burada sinemaseverlerle, kıymetli sanatçılarımızla birlikte olacağız. Geçen yıl bugünlerde yaşam savaşı veriyorduk. Allah'ıma hamdolsun bütün vatandaşlarımın dualarıyla bugünlere geldik. Dimdik hayattayız. Bu hafta boyunca bütün vatandaşlarımız sinemaya, filmlere doyacak."
Böcek, festivalin başlangıcından bugüne emeği geçenlere teşekkür etti.
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı Emin Alper de "Türkiye'nin en eski festivalinde olmak heyecan verici. Çok heyecan verici filmler izleyeceğimiz için sabırsızlanıyoruz." dedi.
Kırmızı halı geçişinin ardından açılış törenine geçildi.
Programa Kovid-19 düzenlemesi
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kovid-19 salgını önlemleri çerçevesinde festival programına bazı düzenlemeler getirildi.
Birçok etkinliğin çevrimiçi olarak gerçekleşeceği festivalde, film gösterimleri sosyal mesafe kuralları çerçevesinde sınırlı katılımla sadece açık hava sinemalarında yapılacak.
1 milyon 400 bin lira ödül
Festival kapsamında Ulusal Uzun Metraj, Belgesel ve Kısa Film dallarındaki yarışmaların yanı sıra, Antalya Film Forum ve Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması düzenlenecek, toplam 1 milyon 400 bin lira ödül dağıtılacak.
Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlendi, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri başkanlığını senarist, yönetmen, yapımcı ve akademisyen Emin Alper, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması jüri başkanlığını Polonyalı yönetmen Dorota Kędzierzawska, Antalya Film Forum'un yöneticiliğini ise Müge Özen ve Pınar Evrenosoğlu yürütecek.
Bu yıl Ulusal Belgesel Film Yarışması filmleri, yönetmen Didem Pekün, yönetmen-senarist Pelin Esmer ve gazeteci-yazar Pınar Öğünç, Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması filmleri de yönetmen-oyuncu Onur Saylak, oyuncu Öykü Karayel ve senarist-yapımcı Tunç Şahin tarafından değerlendirilecek.
Festivaldeki filmler
Ulusal Uzun Metraj Yarışma Filmleri'nde Emre Kayiş'in "Anadolu Leoparı", Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Hasan", Necip Çağhan Özdemir'in "Bembeyaz", Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu'nun "Birlikte Öleceğiz", Ali Tansu Turhan'ın "Diyalog", Selman Nacar'ın "İki Şafak Arasında", Cemil Ağacıkoğlu'nun "Kafes", Tayfun Pirselimoğlu'nun "Kerr", Ferit Karahan'ın "Okul Tıraşı" ve Nazlı Elif Durlu'nun "Zuhal" adlı filmleri bu yıl Altın Portakal Ödülleri için yarışacak.
Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda, Paz Fábrega'nın yönettiği "Aurora", Clio Barnard'ın yazıp yönettiği "Ali ve Ava", Alice Rohrwacher, Pietro Marcello ve Francesco Munzi tarafından hazırlanan "Gelecek", Manuel Nieto Zas'ın "İşçi ve Patron", Clara Roquet'in "Libertad", Joaquin del Paso'nun "Tel Örgüdeki Delik", Teemu Nikki'nin "Kör Adam" ile Florence Miailhe'nin "Yolculuk", Fred Baillif'in "Aile", Levan Koguashvili'nin "4. Sokaktaki Pansiyon" filmleri yarışacak.
İlk gösterimi Antalya'da yapılacak yılın en yeni belgesellerini bir araya getirecek olan Ulusal Belgesel Film Yarışması'na ise Didem Şahin'ın "Acı ve Tatlı", Ebru Şeremetli’nin "An Kalır", Aslı Akdağ’ın "Bekleyiş", Ersen Çıra’nın "EDE: Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk, Bir Ölüm", Volkan Üce’nin "Her Şey Dahil", Ümran Safter’in "Kapıyı Açık Bırak", Mehmet Emre Battal’ın "Muhtaç", Tayfun Belet’in "Unkapanı: Bitmeyen Masal" ve Esra Yıldız’ın "Vatansız" adlı belgeselleri yer alacak.
Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'na seçilen filmler ise şunlar:
"Mazlum Demir’in "Agna", Burcu Uğuz’un "Aile Tablosu", Muhammed Seyyid Yıldız’ın "Ajotin", Yasemin Demirci’nin "Gece Kuşağı", Aziz Alaca’nın "Göl Kenarı", Ali Tansu Turhan’ın "İkinci Gece", Okan Avcı’nın "Kaya", Volkan Güney Eker’in "Larva", Musab Tekin’in "Rewşen", Elif Refiğ’in "Siz Biraz Uzak Kaldınız", Adar Baran Değer’in "Soğuk" ve Can Merdan Doğan’ın "Stiletto: "Pembe Bir Aile Trajedisi"
28 ülkeden 45 film gösterilecek
Antalya Altın Portakal Film Festivali, yılın en yeni ve merakla beklenen filmlerini izleyiciye sunacak. Sinema dünyasını Antalya'da buluşturan festivalde 28 ülkeden, 48 yönetmenin 45 filmi gösterilecek.
Festival filmlerini izleyecek seyircilerin, etkinliklere girişlerinde HES kodu üzerinden aşılarının olup olmadığı kontrol edilecek.
Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 58'incisi, 9 Ekim'de ödül töreniyle sona erecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.