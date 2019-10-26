Euro
6.39
Dolar
5.77
BIST 100
100,216.00
Altın
1,504.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür Sanat

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali, geleneksel kortej geçişiyle başladı.

Süleyman Elçin   | 26.10.2019
56. Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı Fotoğraf: Süleyman Elçin/AA

Antalya

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali, geleneksel kortej geçişiyle başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Cam Piramit önünden başlayan kortej geçişine, aralarında Ayten Uncuoğlu, Şahnaz Çakıralp, Füsun Demirel, Burcu Esmersoy, Özlem Yıldız, Seray Sever, Mustafa Avkıran, Salih Güney, Burak Hakkı, Cemal Hünal, Selma Güneri ve Yusuf Sezgin'in de bulunduğu bazı ünlüler katıldı.

Kortejde yer alan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de vatandaşları selamladı. Kortej geçişinde sanatçılar üstü açık klasik otomobillerle halkı selamladı, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi, karanfil attı.

Cam Piramit, 100. Yıl Bulvarı, Güllük Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve Işıklar Caddesi'nin ardından Karaalioğlu Parkı girişinde sona eren korteje ilgi gösteren vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesince bu yıl 56'ncısı düzenlenen festival, öze dönüş temasıyla gerçekleştiriliyor. Festivalde, 29 ülkeden 69 yönetmenin toplam 66 filmi gösterilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suudi Arabistan Hamas üzerindeki baskıyı artırıyor
Stratejik pragmatizmin gölgesinde Çin-Hindistan ilişkilerinin geleceği
Avrupa’nın Suriye'de iflas eden Türkiye politikası
Keşmir meselesinde arabuluculuk mümkün mü?
OPEC petrol piyasasında gücünü kaybediyor

Benzer haberler

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali bugün başlıyor

Hollywood'dan ödül kargo ile geldi

Antalya turizmde tüm yılların rekorunu kırdı

Antalya turizmde tüm yılların rekorunu kırdı
Keçilerin çobanı, mahallelinin öğretmeni

Keçilerin çobanı, mahallelinin öğretmeni
Down sendromluların 'Dünya Spor Oyunları' heyecanı

Down sendromluların 'Dünya Spor Oyunları' heyecanı