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Kültür Sanat

40. İstanbul Film Festivali sinemaseverlerle buluşmaya devam ediyor

Festivalin Uluslararası Yarışma bölümünde "Altın Lale" için yarışan filmler, 18 Haziran-4 Temmuz'da Atlas 1948 Sineması ve Kadıköy sinemalarında gösterilecek.

Ahmet Esad Şani   | 11.06.2021
40. İstanbul Film Festivali sinemaseverlerle buluşmaya devam ediyor

Istanbul

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 40. İstanbul Film Festivali, 18 Haziran ile 4 Temmuz arasında sinema salonlarında izleyicilerle buluşacak.

Türk ve dünya sinemasından filmlerin yer aldığı programla 1 Nisan'da "filmonline.iksv.org'da" başlayan festival, çevrim içi etkinliklerin yanı sıra sinema salonlarında ve açık havada sinemaseverle buluşmaya devam ediyor.

Festivalin Uluslararası Yarışma bölümünde "Sinemaya Yeni Bakışlar" temasını izleyen filmler, festivalin büyük ödülü "Altın Lale" için yarışıyor.

Uluslararası Yarışma'da 9 ülkeden 11 film yer alıyor. Altın Lale için yarışan filmler 18 Haziran ile 4 Temmuz arasında Atlas 1948 Sineması ve Kadıköy sinemalarında gösterilecek.

Festival kapsamında ayrıca aralarında "Uluslararası Yarışma" ve festivalin "Galalar" bölümü filmlerinin de yer aldığı 16 uzun ve 6 kısa metrajlı yapım, çevrim içi olarak erişime açılacak ve Türkiye'nin her yerinden izlenebilecek.

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