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Kültür

2000 yıllık Medusa mozaikli Kibyra Antik Kenti'nde müzik dinletisi

Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti'nde bulunan, yaklaşık 2000 yıllık Medusa mozaikli odeonda (müzik evi) Müzeler Haftası dolayısıyla resim sergisi ve müzik dinletisi düzenlendi.

İbrahim Erbay   | 19.05.2022
2000 yıllık Medusa mozaikli Kibyra Antik Kenti'nde müzik dinletisi Fotoğraf: İbrahim Erbay/AA

Burdur

Antik dönemde konser alanı ve üzeri kapalı tiyatro olarak kullanılan odeon, Burdur Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerine sergi ve konser alanı oldu.

Hava şartlarından zarar görmemesi için yılın büyük bölümünde üzeri kapatılan, kısa süre önce ziyarete açılan Medusa mozaikli odeonda gerçekleşen etkinlik, serginin kurdelesinin kesilmesiyle başladı.

Burdur Valisi Ali Arslantaş'ın da katıldığı etkinlikte, protokol üyeleri öğrencilerin yaptığı resimleri inceledi. Davetliler odeonun antik oturma yerlerine geçerek yöresel çalgı sipsi dinletisini dinledi.

Daha sonra lise öğrencilerinden oluşan koro, klasik ve yöreye özgü eserleri seslendirdi.

"Yaşayan kentlere dönüştürüyor"

Kibyra Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Burdur Müzesi'ndeki antik eserlerin resmedildiği serginin görülmeye değer olduğunu belirten Özüdoğru, "Antik çağda konser alanı olarak da kullanılan odeonda bu etkinliğin gerçekleşmiş olması bugüne ayrı bir anlam katıyor." dedi.

Arkeologlar olarak bu tür sanatsal etkinliklerin antik kentlerde yapılmasından yana olduklarını vurgulayan Özüdoğru, "Etkinlikler antik kentlerimizi ıssız yapısından kurtararak yaşayan kentlere dönüştürüyor. Kültürel mirasa zarar vermeden yapılan faaliyetlerin tarihi mekanlarla buluşturulmasını anlamlı buluyorum. Antik kentlerimizin kültür, sanat faaliyetleriyle tanıtılması ülkemize ayrı bir değer katar." diye konuştu.

Milattan sonra 1. yüzyılın başlarında "Opus Sectile" tekniğiyle renkli mermerlerden inşa edilen, mitolojide "Gözlerine bakan kötü niyetli kişileri taşa çevirdiğine" inanılan "yılan saçlı, keskin dişli, dişi canavar" olarak bilinen Medusa'yı tasvir eden mozaiğin dünyada benzerinin bulunmadığı belirtiliyor.

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