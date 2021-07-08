Euro
10.30
Dolar
8.68
BIST 100
1,375.35
Altın
1,805.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik’te Gölpazarı Alışveriş Merkezi ve Kapalı Pazar Temel Atma Töreni’nde konuşuyor. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi Burhan Felek Spor Salonu'nda değerlendirmelerde bulunuyor.
logo
Kültür

'15/07 Şafak Vakti' filminden ilk fotoğraflar yayınlandı

15 Temmuz darbe girişiminde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına direnen Türk milletinin ortaya koyduğu destansı mücadeleyi anlatan "15/07 Şafak Vakti" filminden set arkası ilk kareler yayınlandı.

Fatih Türkyılmaz   | 08.07.2021
'15/07 Şafak Vakti' filminden ilk fotoğraflar yayınlandı

İstanbul

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çengelköy'de darbecilere karşı direnen vatandaşların gerçek hikayelerinden esinlenilen film, pastane işleten Cevdet (Erkan Petekkaya) ve çocuklarının öyküsünü merkeze alıyor.


Çarpıcı hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu, müzikleri ve dekoru ile dünya çapındaki dev prodüksiyonlarla boy ölçüşecek şekilde çekilen film, Türkiye genelindeki 390 sinema salonunda 15 Temmuz Perşembe günü gösterime girecek.

Yönetmenliğini Volkan Kocatürk'ün üstlendiği filmde Erkan Petekkaya'ya, Baran Bölükbaşı, Tugay Mercan, Serkan Ercan, Nazan Diper, Aslıhan Karalar, Doğa Özüm, Ferhat Yılmaz, Deniz Bolışık ve Hatice Sibel Aytan'ın yer aldığı zengin bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor.

Yapımcılığını Rafadan Hayat Film, ortak yapımcılığını ise TRT'nin üstlendiği film, uluslararası bir dağıtım ve tanıtım kampanyasıyla vizyona girecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsveç'te Kovid-19'a karşı 3. doz aşılama yapılacak
Yerli aşı 'TURKOVAC', Faz-3 çalışması kapsamında İstanbul'daki gönüllülere uygulanıyor
DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakalarında rekor artış kaydedildi
Yeni bir araştırma, aşılananlarda en yaygın görülen Kovid-19 semptomlarını ortaya koydu
Dünya genelinde 3 milyar 290 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

'15/07 Şafak Vakti' filminden ilk fotoğraflar yayınlandı

'15/07 Şafak Vakti' filminden ilk fotoğraflar yayınlandı

Yücel Arzen'den 15 Temmuz'a özel 'Hürriyet Çağrısı'

Darbe girişimi sırasında TRT ile Digiturk'ün işgali davasında 38 sanık yeniden yargılanıyor

Darbe ve direniş temalı filmler On5Sıfır7 Film Haftası'nda seyirciyle buluşacak

Darbe ve direniş temalı filmler On5Sıfır7 Film Haftası'nda seyirciyle buluşacak
Rütbesini FETÖ elebaşının taktığını itiraf eden general, mahkemede çark etti

Rütbesini FETÖ elebaşının taktığını itiraf eden general, mahkemede çark etti
Myanmar'da darbe karşıtlarını destekleyen polisler meslektaşlarını 'halkın yanında yer almaya' çağırdı

Myanmar'da darbe karşıtlarını destekleyen polisler meslektaşlarını 'halkın yanında yer almaya' çağırdı