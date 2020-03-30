Euro
7.17
Dolar
6.45
BIST 100
88,322.86
Altın
1,626.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Yurt dışından gelen 17 kişi koronavirüs önlemleri kapsamında Düzce'de yurda yerleştirildi

Yurt dışından gemiyle Türkiye'ye gelen 17 kişi, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Düzce'de Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirildi.

Yavuz Emrah Sever   | 30.03.2020
Yurt dışından gelen 17 kişi koronavirüs önlemleri kapsamında Düzce'de yurda yerleştirildi Fotoğraf: Yavuz Emrah Sever /AA

Düzce


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ukrayna'dan gemi ile Sakarya'nın Karasu ilçesindeki limana getirilen 17 kişi burada sağlık kontrolünden geçirildi.

Daha sonra minibüsle Düzce'ye gönderilen 17 Türk vatandaşı, önceden boşaltılan KYK'ye bağlı Necla Pekolcay Öğrenci Yurdu'nda kendileri için ayrılan odalara alındı.

Vatandaşların yurda yerleştirildiği sırada maske ve eldiven takarak koruyucu kıyafet giyen polis ekipleri, çevrede tedbir aldı.

Son iki günde kente getirilenlerin sayısı 456'ya ulaştı

Öte yandan 17 kişi ile son iki günde kente getirilenlerin sayısı 456'ya ulaştı.

Ukrayna'dan 291, Etiyopya'dan 91, Katar'dan 54, Hırvatistan'dan 2 ve Bosna Hersek'ten 1 olmak üzere toplam 439 kişi daha önce Düzce'de yurda yerleştirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Fildişi Sahili'nde Kovid-19'dan ilk can kaybı
Yurt dışından gelen 17 kişi koronavirüs önlemleri kapsamında Düzce'de yurda yerleştirildi
ABD Kovid-19 nedeniyle Çin'den tıbbi malzeme almaya başladı
Netanyahu'nun danışmanı Kovid-19'a yakalandı

Benzer haberler

Fildişi Sahili'nde Kovid-19'dan ilk can kaybı

Fildişi Sahili'nde Kovid-19'dan ilk can kaybı

Yurt dışından gelen 17 kişi koronavirüs önlemleri kapsamında Düzce'de yurda yerleştirildi

ABD Kovid-19 nedeniyle Çin'den tıbbi malzeme almaya başladı

Netanyahu'nun danışmanı Kovid-19'a yakalandı

Netanyahu'nun danışmanı Kovid-19'a yakalandı
ABD'de Kovid-19 önlemlerinin süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı

ABD'de Kovid-19 önlemlerinin süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar