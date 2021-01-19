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Politika, Sağlık, Koronavirüs

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Kovid-19 aşısı yaptırdı

Perinçek, "Parti liderleri, millete önderlik edecek, doğru yolu, doğru davranışı gösterecekler. Biz de aşımızı yaptırdık." dedi.

İbrahim Halil Aktürk   | 19.01.2021
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Kovid-19 aşısı yaptırdı Fotoğraf: Esra Bilgin / AA

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde Kovid-19 aşısını yaptırdı.

Aşının ilk dozunu, hastanenin Kovid-19 Aşı Polikliniği'nde yaptıran Perinçek, tedbir amacıyla bir süre bekledi.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Perinçek, aşı olmakla vatandaşlık görevini yaptığını belirterek, "Parti liderleri, millete önderlik edecek, doğru yolu, doğru davranışı gösterecekler. Biz de aşımızı yaptırdık." dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesinde önemli rol üstlendiğini, bu nedenle kendisini kutladığını belirtti.

Perinçek, aşıya karşı çıkanların bilim ve medeniyet karşıtı olduğunu savundu.

Kendisine eşlik eden Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Emin Kalkan ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Perinçek, hastaneden ayrıldı.

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