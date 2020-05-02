Euro
7.69
Dolar
7.00
BIST 100
101,218.90
Altın
1,698.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Merkel'e göre Kovid-19 aşısı için 8 milyar avro gerekiyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüse karşı aşı geliştirilmesi için yaklaşık 8 milyar avronun toplanması gerektiğini söyledi.

Erbil Başay   | 02.05.2020
Merkel'e göre Kovid-19 aşısı için 8 milyar avro gerekiyor

Berlin


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Merkel, haftalık video mesajında, herkese Kovid-19 bulaşabileceğini, bu yüzden dünya genelinde birlikte hareket etmeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Merkel, Avrupa Birliği'nin (AB) 4 Mayıs’ta virüsle mücadele için donörler konferansı düzenleyeceğine işaret ederek, "Almanya da önemli finansal katkı yapacak. Bugün bunu duyurmak istemiyorum ancak daha sonraki gelişmeleri aktif izleyeceğimizi söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19'a karşı ilaç ve aşının bulunması için uluslararası iş birliği çağrısı yapan Merkel, "Aşının geliştirilmesi için tahminen 8 milyar avro gerekli." ifadesini kullandı.

Merkel, aşı bulunduktan sonra bundan herkesin yararlanmasını sağlayacaklarını kaydetti.

Kovid-19 salgınının ekonomik, sosyal ve toplumsal hayatta ağır zararlara yol açtığını belirten Merkel, "Bundan dolayı bir aşı geliştirerek bu virüsü durdurmak ve ardından mağlup etmek için yüksek tempoda ve büyük konsantrasyonla çalışmak zorundayız. Bu, dünyada milyonlarca hayatı kurtarmak için en onurlu görevlerden biridir.” diye konuştu.

Almanya Başbakanı, bu konuda anahtar rol oynayan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile yakın iş birliği içinde olunacağını da vurguladı.

DSÖ'nün geçen hafta, “Kovid-19 temel sağlık teknolojilerin geliştirilmesi, üretimi ve küresel erişimin eşitlikçi hızlandırılması” konulu etkinliğine çok sayıda lider ve küresel aktör katılmıştı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus burada yaptığı konuşmada, AB’nin 4 Mayıs’ta virüsle mücadele için düzenleyeceği donörler konferansının, Kovid-19 için aşıların, diyagnostiklerin (tanı araçları) ve terapötiklerin (tedavi edicilerin) geliştirilmesi, üretimi ve eşit dağılımını hızlandırmak için önemli bir iş birliği olacağını belirtmişti.

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen de 4 Mayıs’da 7,5 milyar avro toplamayı hedeflediklerini aktararak, "Ancak daha da fazlasını yapmamız gerekiyor. Kovid-19’u yenmek için birçok cephede hareket etmemiz lazım." ifadesini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 987'ye yükseldi
Dünya genelinde Kovid-19'dan can kaybı 240 bini aştı
İran'da Kovid-19 salgınında can kaybı 6 bin 156'ya yükseldi
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 49 bini aştı
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 25 bini geçti

Benzer haberler

Merkel'e göre Kovid-19 aşısı için 8 milyar avro gerekiyor

Merkel'e göre Kovid-19 aşısı için 8 milyar avro gerekiyor

Bundesliga'nın 'seyircisiz' başlaması için Merkel'in kararı bekleniyor