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Bundesliga'nın 'seyircisiz' başlaması için Merkel'in kararı bekleniyor

Kovid-19 salgını sebebiyle 30 Nisan'a kadar askıya alınan Almanya Birinci Futbol Ligi’nin (Bundesliga) yeniden başlaması için yarın Başbakan Merkel'in eyalet başbakanlarıyla yapacağı toplantı bekleniyor.

Erbil Başay   | 29.04.2020
Bundesliga'nın 'seyircisiz' başlaması için Merkel'in kararı bekleniyor

Berlin

Alman basınında yer alan haberlere göre 1. ve 2. Futbol Liglerinin yeniden başlaması konusunda Almanya Kulüpler Birliğinin (DFL) hazırladığı "test ve hijyen tasarısına" Çalışma Bakanlığı onay verdi. 

Redaktionsnetzwerk'in haberinde, Çalışma Bakanlığının, statlardaki iş güvenliğini değerlendirerek maçların seyircisiz oynanmasına yeşil ışık yaktığı belirtildi.

Rheinische Post gazetesinin haberinde de eyaletlerin spor bakanlarının yaptıkları toplantıda, 1. ve 2. Futbol Liglerinin mayıs ortasında veya sonunda yeniden başlayabileceği yönünde olumlu sinyallerin verildiği ifade edildi.

Çalışma Bakanlığının ve eyaletlerin spor bakanlarının değerlendirmelerinin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eyalet başbakanlarının yarın yapacağı toplantıda aktarılacağı kaydedildi.

Bild gazetesinin haberinde ise liglerin yeniden başlamasının 9 veya 16 Mayıs için planlandığı belirtildi. Haberde, futbolculara daha fazla Kovid-19 testi yapılması, futbolcuların sadece ev ile tesisler arasında hareket etmesi gerektiği, yedek kulübesinde sosyal mesafe uygulanamaması durumda buradaki futbolcuların, teknik direktörlerin ve diğer görevlilerin maske takması, ligler başlamadan önce takımların kampa girmesi ve böylelikle bir "karantina durumunu" oluşturması gibi maddelerin DFL'nin tasarısında yer aldığı ifade edildi.

Haberlerde, bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktığında nasıl hareket edileceğinin tartışma oluşturduğu da aktarıldı.

Eyalet başbakanları temkinli

Öte yandan, yarın yapılacak toplantıya katılacak Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Başbakanı Armin Laschet, tedbirlerin gevşetilmesi konusunda, pandemiyle ilgili yeterli verilere sahip olunduğuna karar verileceğini belirtirken, yarına kadar bu veriler gelmeyeceğinden kapsamlı bir şekilde gevşetme kararının ancak gelecek hafta alınabileceğini söyledi.

Bremen eyaletinin Başbakanı Andreas Bovenschulte de, müsabakaların seyircisiz oynanmasına karşı olduğunu belirterek, "Her tarafta insanların mesafeyi korumaları gerektiğini söylüyoruz ve şimdi yoğun vücut teması olan bir etkinliğe mi izin vereceğiz? Bu inandırıcılığa katkı sunmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Alman hükümeti iki hafta önce büyük çaplı etkinlikleri 31 Ağustos'a kadar yasaklamıştı. 30 Nisan'a kadar ligleri askıya alan ve liglerin yeniden başlatılması için çözüm yolları arayan DFL, müsabakaların seyircisiz oynanması konusunda bir tasarı hazırlamıştı.

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