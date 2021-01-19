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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına seçilen Önder Sennaroğlu'na kutlama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı'na seçilen Önder Sennaroğlu'nu tebrik etti.

Alper Atalay   | 19.01.2021
TBMM Başkanı Şentop'tan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına seçilen Önder Sennaroğlu'na kutlama

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı'na seçilen Önder Sennaroğlu'nu tebrik etti.

Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı'na seçilen Önder Sennaroğlu'nu tebrik ediyor, bu onurlu görevinde kendisine başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.


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