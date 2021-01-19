TBMM Başkanı Şentop'tan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına seçilen Önder Sennaroğlu'na kutlama
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı'na seçilen Önder Sennaroğlu'nu tebrik etti.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı'na seçilen Önder Sennaroğlu'nu tebrik etti.
Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı'na seçilen Önder Sennaroğlu'nu tebrik ediyor, bu onurlu görevinde kendisine başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
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