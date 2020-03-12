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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk koronavirüse karşı alınan tedbirlere ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
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Türkiye, Koronavirüs

Üniversitelerde tatil süresince online ve uzaktan eğitimle ders yapılmayacak

YÖK, Üniversitelerde 16 Mart'ta başlayacak tatil süresince online ve uzaktan eğitimle ders yapılmayacağını duyurdu.

Selma Kasap   | 12.03.2020
Üniversitelerde tatil süresince online ve uzaktan eğitimle ders yapılmayacak

Ankara

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), "Üniversitelerde 16 Mart'ta başlayacak tatil süresince online ve uzaktan eğitimle ders yapılmayacak." açıklamasında bulundu.

YÖK'ün açıklamasında, "Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak. Koronavirüsün Türkiye'deki seyrine göre bu konu yeniden değerlendirilecek." ifadesine yer verildi.

YÖK, üniversitelerdeki tatil süresince konferans, panel, sergi, toplantı, çalıştay, kongre gibi etkinliklerin de düzenlenmeyeceğini duyurdu.

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