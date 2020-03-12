Üniversitelerde tatil süresince online ve uzaktan eğitimle ders yapılmayacak
YÖK, Üniversitelerde 16 Mart'ta başlayacak tatil süresince online ve uzaktan eğitimle ders yapılmayacağını duyurdu.
Ankara
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), "Üniversitelerde 16 Mart'ta başlayacak tatil süresince online ve uzaktan eğitimle ders yapılmayacak." açıklamasında bulundu.
YÖK'ün açıklamasında, "Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak. Koronavirüsün Türkiye'deki seyrine göre bu konu yeniden değerlendirilecek." ifadesine yer verildi.
YÖK, üniversitelerdeki tatil süresince konferans, panel, sergi, toplantı, çalıştay, kongre gibi etkinliklerin de düzenlenmeyeceğini duyurdu.
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