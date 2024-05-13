Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından, Miçotakis ile ortak basın toplantısına katılacak. Erdoğan, daha sonra konuk Başbakan onuruna resmi akşam yemeği verecek.
(Ankara/15.30/15.45/16.30/17.30/18.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıyla kamuoyuyla paylaşılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma Belediyesine ziyarette bulunacak, hatim duasına ve mevlit programına, partisinin MYK toplantısına, Maden Şehitlerini Anma Yürüyüşü'ne, Soma Madenci Heykeli önündeki törene katılacak, Maden Şehitliği'ni ziyaret edecek, hayatını kaybeden madencilerin ailelerinin onuruna akşam yemeği verecek, Soma belgesel gösterimini izleyecek.
(Manisa/11.00-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Özbekistan'da "Asya Kadın Forumu Açılış Töreni"nde konuşacak, ikili görüşmelerde bulunacak.
(Taşkent) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Uluslararası Tarım Teknolojileri Festivali'nin açılışına katılacak.
(Ankara/09.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Engelliler Haftası münasebetiyle bakanlık bünyesindeki engelli çalışanlarla bir araya gelecek.
(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin dış ticaret hacim endeksi ile ciro endekslerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını karadan Refah kentine genişletmesi ve bölgedeki insani krizin yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Dünya İslam Bilginleri İstişare Zirvesi Açılış Programı"na katılacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Karadeniz Erkek Öğrenci Yurdu önünden bisiklet yarışı başlatacak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde düzenlenecek "Spor Dostu Kampüs Projesi Tanıtım Toplantısı"na iştirak edecek.
(Samsun/12.15/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Soma'daki maden faciasında yaşamını yitiren 301 işçi, facianın 10. yılında çeşitli etkinliklerle anılacak.
(Manisa/12.00-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Beşiktaş ile Trabzonspor'un kulüp başkanları, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan merkezinde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de hazır bulunacağı istişare toplantısında bir araya gelecek, kupa finalinin yeri belirlenecek.
(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TFF 2. Lig play-off 2. tur ilk müsabakaları yapılacak. Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-1461 Trabzon FK ve Anagold 24Erzincanspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçları oynanacak.
(Mersin/Erzincan/20.00) (Fotoğraflı)
3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında ertelenen Fenerbahçe Beko-Onvo Büyükçekmece Basketbol müsabakasıyla normal sezon tamamlanacak.
(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.