Euro
7.30
Dolar
6.66
BIST 100
89,085.13
Altın
1,590.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Umre dönüşü alındıkları karantina sürecini tamamlayan 31 kişi evlerine gönderildi

Umre dönüşü yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Ankara'da alındıkları karantina sürecini tamamlayan 31 kişi evlerine gönderildi.

Bekir Bektaş   | 02.04.2020
Umre dönüşü alındıkları karantina sürecini tamamlayan 31 kişi evlerine gönderildi

Antalya


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Antalya'dan kutsal toprakları ziyarete giden ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında umre dönüşü Ankara'daki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Haymana Öğrenci Yurdu ve Gölbaşı Yurdu'nda gözlem altında tutulan 31 kişinin 14 günlük karantina süreci tamamlandı.

Otobüslerle kaldıkları yurttan alınarak memleketleri Antalya'ya getirilenler, yakınları tarafından karşılanarak evlerine götürüldü.

Hac ve umre organizasyonları yapan bir turizm firmasının sahibi Hanife Aslan, kendi şirketleri aracılığıyla umreye giden ve dönüşlerinde koronavirüs önlemleri kapsamında 14 günlük karantina sürecine alınanların kente geldiğini söyledi.

Gelenlerin tüm test ve tahlillerinin ilgili kurumlarca yapılıp sonuçların da negatif çıktığını kaydeden Aslan, karantina süreci tamamlanan bir başka grubun da sabah saatlerinde Antalya'da olacağını bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Pekcan'dan 'Kovid-19 tanı kiti' ithalatına ilişkin açıklama
Avustralya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 23’e yükseldi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Pentagon'un 'Kovid-19 nedeniyle 100 bin ceset torbası temin edeceği' iddiası
Umre dönüşü alındıkları karantina sürecini tamamlayan 31 kişi evlerine gönderildi

Benzer haberler

Bakan Pekcan'dan 'Kovid-19 tanı kiti' ithalatına ilişkin açıklama

Bakan Pekcan'dan 'Kovid-19 tanı kiti' ithalatına ilişkin açıklama

Taksi şoföründen koronavirüse brandalı önlem

Avustralya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 23’e yükseldi

Pentagon'un 'Kovid-19 nedeniyle 100 bin ceset torbası temin edeceği' iddiası

Pentagon'un 'Kovid-19 nedeniyle 100 bin ceset torbası temin edeceği' iddiası
Umre dönüşü alındıkları karantina sürecini tamamlayan 31 kişi evlerine gönderildi

Umre dönüşü alındıkları karantina sürecini tamamlayan 31 kişi evlerine gönderildi
ABD Kovid-19 salgını nedeniyle Rusya'dan tıbbi ekipman satın aldı

ABD Kovid-19 salgını nedeniyle Rusya'dan tıbbi ekipman satın aldı