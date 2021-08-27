'TURKOVAC' aşısı geliştirildiği Erciyes Üniversitesinde gönüllülere uygulanıyor
Gevher Nesibe Hastanesinde oluşturulan TURKOVAC Aşı Çalışma Merkezi'nde 45 yaşındaki Mustafa Altuntaş'a Türkiye'nin ilk yerli Kovid-19 aşısı yapıldı.
Kayseri
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı "TURKOVAC", faz 3 çalışmaları kapsamında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesinde gönüllülere uygulanıyor.
Hastanede oluşturulan TURKOVAC Aşı Çalışma Merkezi'nde, 45 yaşındaki Mustafa Altuntaş'a Türkiye'nin ilk yerli Kovid-19 aşısı yapıldı.
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, burada yaptığı açıklamada, yerli aşının faz 1 ve faz 2 çalışmalarının üniversitelerinde tamamlandığını anımsattı.
Faz 3 çalışmalarının Sağlık Bakanlığının bünyesinde İstanbul ve Ankara'da üç merkezde sürdüğünü aktaran Çalış, "Bu hafta Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitemiz de çalışmalara dahil edildi. 5 merkezde faz 3 çalışmaları sürüyor. Faz 1 ve faz 2'si üniversitemizde tamamlanmış TURKOVAC aşısının, faz 3 çalışmasında da yer almamız çok önemliydi. İnşallah bir an önce faz 3 çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlanır ve acil kullanımla, yaygın kullanıma geçer." diye konuştu.
Aşıya gönüllü ilgisinin yoğun olduğunu anlatan Çalış, aşının önceki süreçlerine katılanlara teşekkür etti.
Faz 3 çalışmalarının kısa sürede tamamlanması için uygun şartları taşıyanları aşı merkezine davet eden Çalış, isteyenlerin e-nabız üzerinden gönüllü olabileceğini belirtti.
Aşı uygulanan Mustafa Altuntaş ise ERÜ'ye teşekkür ederek, "Dört gözle bu aşıya gönüllü olmayı bekliyordum. İnşallah hayırlı olur." dedi.
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