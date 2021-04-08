Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 492 Kovid-19 testi yapıldı, ağır hasta sayısı 2 bin 615 oldu, 37 bin 914 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinası sona erdi.
Ankara
KORONAVİRÜS HABERLERİ
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 492 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 316 oldu.
Son 24 saatte 37 bin 914 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 232 bin 892'ye yükseldi.
Toplam test sayısı 40 milyon 689 bin 742'ye ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 689 bin 866, vefat sayısı 33 bin 201, ağır hasta sayısı 2 bin 615 oldu.
TBMM'ye bir süre ziyaretçi alınmaması kararlaştırıldı
TBMM yerleşkesine, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında, 12-30 Nisan tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmemesine karar verildi.
Kovid-19 vakalarının en çok arttığı ilk 5 ilden Kırklareli'nde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin sadece acil hizmet vermesi kararlaştırıldı.
Samsun'da 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda, Kastamonu'nun ise Doğanyurt ilçesindeki bir okulda Kovid-19 vaka artışının önlenmesi amacıyla uzaktan eğitime geçilmesi kararı alındı.
Çanakkale ve Kastamonu'nun bazı köylerinde, Adıyaman'da ise 104 evde Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Kars'ın 2 köyünde, Kastamonu'nun ise Cide ilçesindeki Başköy köyünde karantina sonlandırıldı.
Sivas Valiliği, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında açılışında sosyal mesafe kuralı ihlal edilen marketin faaliyetini durdurdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.