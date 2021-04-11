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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Aksoy, yabancıların Sırbistan'da Kovid-19 aşısı olamayacağını duyurdu

Büyükelçi Aksoy, Sırbistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin uyarısının ardından AA'ya açıklamada bulunarak medyada gündeme gelen Sırbistan aşı turlarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Mustafa Talha Öztürk,Lejla Biogradlija   | 11.04.2021
Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Aksoy, yabancıların Sırbistan'da Kovid-19 aşısı olamayacağını duyurdu

Belgrad


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, medyada Türk vatandaşlarının Sırbistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanabileceğine ilişkin yayımlanan reklamların doğru olmadığını belirterek ülkede oturma izni bulunmayan yabancıların aşı yaptırmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Büyükelçi Aksoy, Sırbistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin uyarısının ardından AA'ya açıklamada bulunarak medyada gündeme gelen Sırbistan aşı turlarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Balkan ülkesi Sırbistan'da oturma izni olmayanların aşı yaptıramayacağını vurgulayan Aksoy, "Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic de bu konuda bir açıklama yaparak yabancıların Sırbistan’da aşı yaptıramayacaklarını belirtti." dedi.

Aksoy, gelecek dönemde böyle bir imkanın sağlanması durumunda gerekli bilgilendirmenin yapılacağını kaydetti.

Sırbistan'ın mart ayının son haftasında komşu ülke vatandaşlarına çevrim içi randevu alarak aşı merkezlerine gelip Kovid-19 aşısı olma imkanı sunmasının ardından, medyada Türk vatandaşlarının Sırbistan'da aşılanabileceğine ilişkin reklamlar yer almaya başlamıştı.

Sırbistan'ın Ankara Büyükelçiliği de ülkede oturma izni olmayan yabancıların Sırbistan'da aşı olmasının mümkün olmadığını bildirmişti.

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