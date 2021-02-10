Euro
8.56
Dolar
7.05
BIST 100
1,547.11
Altın
1,842.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 867 Kovid-19 testi yapıldı, 95 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 867 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 642 kişinin testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti.

Ahmet Sertan Usul   | 10.02.2021
Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 867 Kovid-19 testi yapıldı, 95 kişi hayatını kaybetti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

 Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 867 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 642 kişinin testi pozitif çıktı, 95 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 135 bin 867 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 642 kişinin testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 664 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 903 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 445 bin 285'e yükseldi.

Test sayısı 31 milyon 29 bin 363'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 556 bin 837, vefat sayısı 27 bin 93, ağır hasta sayısı 1308 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Araştırma: Çift maske Kovid-19'a karşı daha fazla koruma sağlıyor
Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 867 Kovid-19 testi yapıldı, 95 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca: Hedef, nüfusumuzun en az yüzde 60'ının aşılanmasını sağlamak
İngiltere, herkes aşı olana kadar tatil amacıyla ülke dışına yapılacak seyahatlere izin vermeyecek
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 479 bin 810'a çıktı

Benzer haberler

Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 867 Kovid-19 testi yapıldı, 95 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 867 Kovid-19 testi yapıldı, 95 kişi hayatını kaybetti