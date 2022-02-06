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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de 87 bin 934 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 412 bin 352 Kovid-19 testi yapıldı, 87 bin 934 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi.

Merve Yıldızalp   | 06.02.2022
Türkiye'de 87 bin 934 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi

Ankara

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 412 bin 352 Kovid-19 testi yapıldı, 87 bin 934 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 76 bin 552 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,60, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,62 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 142 milyon 910 bin 46 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olarak belirlendi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"Yaşlı, genç hatırlatma dozu aşılarımızı yaptıralım"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Virüsün hızlı yayılan, hastalığın daha hafif seyretmesine yol açan varyantıyla mücadele ediyoruz. Bu durum sizi ihmalkarlığa sevk etmemeli. Sağlık şartları Kovid-19'u ağır geçirmesine neden olacak insanlar var. Tedbirli olalım. Yaşlı, genç hatırlatma dozu aşılarımızı yaptıralım." ifadesini kullandı.

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