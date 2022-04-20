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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de 3 bin 668 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 18 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 523 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 668 kişinin testi pozitif çıktı, 18 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 386 bin 767 doza yükseldi.

Ahmet Sertan Usul   | 20.04.2022
Türkiye'de 3 bin 668 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 18 kişi yaşamını yitirdi

Ankara

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 523 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 668 kişinin testi pozitif çıktı, 18 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 17 bin 857 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,42, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,13 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 386 bin 767 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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Türkiye'de 3 bin 668 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 18 kişi yaşamını yitirdi
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