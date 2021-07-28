Euro
10.11
Dolar
8.57
BIST 100
1,360.75
Altın
1,796.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin bölgedeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor. Manavgat'ın Kalemler mahallesinde yanan evler havadan görüntülendi.
logo
Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de 22 bin 291 kişinin testi pozitif çıktı, 76 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 257 bin 474 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 291 kişinin testi pozitif çıktı, 76 kişi hayatını kaybetti.

Kemal Karadağ   | 28.07.2021
Türkiye'de 22 bin 291 kişinin testi pozitif çıktı, 76 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 257 bin 474 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 291 kişinin testi pozitif çıktı, 76 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 4 bin 197 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 64,74, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 40,53 olarak kayda geçti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 77 bin 627 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 40 milyon 185 bin 504'ü birinci doz, 25 milyon 155 bin 40'ı ikinci doz, 4 milyon 418 bin 827'si üçüncü doz olmak üzere 69 milyon 759 bin 371'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Bitlis, Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

"Aşı olmayanlar aşısını yaptırmalıdır"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vakalar salgının kontrol altına alınmasını zorlaştıracak düzeyde. Bu riski ortak irade ve hepimizin lehine olacak kararla durdurmalıyız. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayanlar aşısını yaptırmalıdır. İlk dozu hemen, ikinci ve üçüncü dozu zamanı gelir gelmez." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ta salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü
Türkiye'de 22 bin 291 kişinin testi pozitif çıktı, 76 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca: Şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 87’si aşısı tamamlanmamış kişiler
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 128 bini geçti
Pfizer, Kovid-19 aşısına ilişkin 2021 satış tahminini 33,5 milyar dolara yükseltti

Benzer haberler

Irak'ta salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü

Irak'ta salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü

Türkiye'de 22 bin 291 kişinin testi pozitif çıktı, 76 kişi hayatını kaybetti

Pfizer, Kovid-19 aşısına ilişkin 2021 satış tahminini 33,5 milyar dolara yükseltti

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 128 bini geçti

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 128 bini geçti
BioNTech-Pfizer: 3'üncü doz aşı, Delta varyantına karşı önemli ölçüde koruma sağlıyor

BioNTech-Pfizer: 3'üncü doz aşı, Delta varyantına karşı önemli ölçüde koruma sağlıyor
İtalya'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 99'unu aşılaması tamamlanmayanlar oluşturuyor

İtalya'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 99'unu aşılaması tamamlanmayanlar oluşturuyor