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Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de 13 bin 215 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 429 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 215 kişinin testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1239 oldu, iyileşen sayısı ise 2 milyon 632 bin 30'a yükseldi.

Zafer Fatih Beyaz   | 08.03.2021
Türkiye'de 13 bin 215 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: İbrahim Yaldız/AA

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 139 bin 429 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 215 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 64 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 767 oldu.

Son 24 saatte 8 bin 106 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 632 bin 30'a yükseldi.

Test sayısı 34 milyon 262 bin 280'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 793 bin 632, vefat sayısı 29 bin 94, ağır hasta sayısı 1239 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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Türkiye'de 13 bin 215 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti
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