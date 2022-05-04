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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de 1132 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 90 bin 301 Kovid-19 testi yapıldı, 1132 kişinin testi pozitif çıktı, 7 kişi yaşamını yitirdi.

Selma Kasap   | 04.05.2022
Türkiye'de 1132 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 90 bin 301 Kovid-19 testi yapıldı, 1132 kişinin testi pozitif çıktı, 7 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1185 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,44, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,15 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 505 bin 412 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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