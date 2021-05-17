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Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de 10 bin 174 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 174 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti.

Ahmet Sertan Usul   | 17.05.2021
Türkiye'de 10 bin 174 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi Fotoğraf: Mehmet Sıddık Kaya/AA

Ankara

Ağır hasta sayısı 2 bin 326 oldu, 13 bin 864 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 961 bin 120'ye yükseldi.

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