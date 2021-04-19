Euro
9.68
Dolar
8.09
BIST 100
1,408.14
Altın
1,778.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 16 Nisan Cuma günü saat 19.00'da sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Hamdi Çelikbaş   | 19.04.2021
Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 13 Nisan'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı.

Erdoğan, ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak "kısmi kapanma" uygulanmasına geçildiğini duyurmuş, sokağa çıkma sınırlamasına ilişkin saatlerin saat 19.00 ve 05.00 olarak güncellendiğini belirtmişti.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca yayımlanan "kısmi kapanma" konulu genelgeyle, 16 Nisan Cuma günü saat 19.00'da başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla bitti.

Türkiye genelinde geçen yıl 4-7 Aralık'ta ilki uygulanan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamalarına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
ABD'deki yetişkinlerin yarısına ilk doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 55 bin 802 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 318 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

ABD'deki yetişkinlerin yarısına ilk doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Türkiye'de 55 bin 802 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 318 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 55 bin 802 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 318 kişi yaşamını yitirdi
İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 251 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 251 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı