Gündem

Sinop'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Sinop'un Durağan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kemal Ceylan, Emin Adıgüzel  | 09.08.2025 - Güncelleme : 09.08.2025
Sinop'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Fotoğraf: Sinop Valiliği

Sinop

Köklen köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri ile yangın söndürme helikopterleri sevk edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yangın dolayısıyla Köklen köyünün tedbiren tahliye edildiği bildirildi.

Yangın söndürme çalışmalarının helikopter ve 10 ilk müdahale aracı ile devam ettiği belirtilen açıklamada, bölgeye takviye olarak 25 arazöz ve su ikmal aracı ile 2 helikopterin sevk edildiği aktarıldı.

Yangına havadan ve karadan müdahale edildiği ifade edilen açıklamada, Sinop Valisi Mustafa Özarslan'ın bölgede ilgili kurum müdürleriyle yangın söndürme çalışmalarını yerinde koordine ettiği aktarıldı.

Sinop'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
