Tunuslu sanatçıdan Türkiye'ye İstiklal Marşı ve İzmir Marşıyla destek
Kanunla yorumladığı İstiklal Marşı ve İzmir Marşı ilgi çeken sanatçı Farah Fersi, yeni tip koronavirüse karşıTürkçe destek mesajı gönderdi.
İstanbul
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Yeni tip koronavirüse (covid-19) karşı neredeyse tüm dünya ülkelerinin sosyal medya üzerinden başlattığı #evdekal çağrısına sanatçılardan da destek geliyor.
Türk kökenli bir aileden gelen Tunuslu kanun sanatçısı Farah Fersi de İtalya için kanunla yorumladığı Bella Ciao şarkısının ardından Türkiye için de İstiklal Marşı ve İzmir Marşı'yla dayanışma ve "evde kal" çağrısı yaptı.
Bir dönem İstanbul'da da yaşayan Fersi, AA muhabirine Tunus'tan telekonferansla yaptığı açıklamada Türkiye'yi çok sevdiğini ve salgından sonra Türkiye'ye tekrar gelmeyi heyecanla beklediğini söyledi.
Koronavirüs salgınının tüm dünyayı tedirgin ettiğini ve bir sanatçı olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalıştığını aktaran Fersi, "Ben güzel taraftan bakıyorum. Bu birbirimizi daha çok sevmek, daha iyi dinlemek ve desteklemek için iyi bir fırsat. Bu yüzden sizinle videolarım aracılığıyla pozitif enerji yaymak istiyorum." ifadelerini kullandı.
"Türklerden gelen mesajlar beni çok mutlu etti"
Fersi, salgından en çok etkilenen İtalya için yaptığı Bella Ciao şarkısını yeniden yorumlamasının ardından Türkiye için de İstiklal Marşı ve İzmir Marşı'nı kanunla yorumlamaya karar verdiğini aktardı.
Fersi, sözlerini şöyle tamamladı:
" 'Türkiye için mutlaka bir şey yapmak istiyorum' dedim ve bu videoyu hazırladım, paylaştım. Sabah uyandığımda Türkiye'den gelen birçok mesajla karşılaştım. Bu mesajlar beni çok mutlu etti. Siz lütfen evden dışarı çıkmayın. Ailenizi, büyüklerinizi, çocuklarınızı ve kendinizi düşünün. İş , alışveriş ve her şey gecikebilir. Sizleri çok seviyorum. Destekleriniz için de çok teşekkür ediyorum. Hepinize öpücükler gönderiyorum. Sağlıkla kalın."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.