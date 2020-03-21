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Türkiye, Koronavirüs

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den 'mangal yasağı' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Kovid-19 tedbirleriyle ilgili, "Milli parklarda, ormanlarda ve bakanlığımıza bağlı park ve bahçelerde mangal yakılması yasaklanmıştır." dedi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 21.03.2020
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den 'mangal yasağı' açıklaması

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla milli parklarda, ormanlarda ve bakanlığa park ve bahçelerde mangal yakılmasının yasaklandığını bildirdi.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlere ve sosyal mesafenin önemine dikkati çekti. 

Bakan Pakdemirli, "Tüm milli parklarda, ormanlarda ve bakanlığımıza bağlı park ve bahçelerde koronavirüsün yayılmasını engellemek, sosyal mesafe kuralına uymak adına mangal yakılması yasaklanmıştır." ifadelerini kullandı.

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