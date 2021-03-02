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Sağlık, Koronavirüs

Suudi Arabistan, hac ibadeti için Kovid-19 aşısı olma şartı getirdi

Ukaz gazetesi, Sağlık Bakanı Tevfik er-Rebia'nın bakanlığındaki yetkililere, hacca katılmak isteyenlere Kovid-19 aşısı olmanın zorunlu olduğunu, bunun hacca katılım şartlarından biri olarak ilettiğini aktardı.

Hamdi Yıldız   | 02.03.2021
Suudi Arabistan, hac ibadeti için Kovid-19 aşısı olma şartı getirdi

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan, bu yıl hac farizası için Kovid-19 aşısı yapılmasının temel şart olduğunu duyurdu.


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Bakan Rebia, Mekke, Medine ve kutsal mekanlardaki sağlık tesislerinde görev yapacak sağlık çalışanı temini için erkenden hazırlıkların yapılmasını istedi.

Ayrıca haberde, Bakanın hacılar için bir Kovid-19 komisyonu oluşturulması talimatı verdiği belirtildi.


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