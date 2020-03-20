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Türkiye, Koronavirüs

Sivas'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında '14 gün kuralı'na uymayan 3 kişiye para cezası

Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "14 gün kuralı"na uymayarak evlerinden çıkan 3 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

Halife Yalçınkaya   | 20.03.2020
Sivas'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında '14 gün kuralı'na uymayan 3 kişiye para cezası

Sivas

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, il merkezi ve ilçelerinde yapılan kontroller ve denetlemelerde, yurt dışından gelen 3 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca evden çıkmamaları tebliğ edildi.

İzin almadan adreslerinden ayrıldıkları tespit edilen söz konusu 3 kişiye, 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

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