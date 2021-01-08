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Türkiye, Koronavirüs

Samsun'da Kovid-19'dan ölen ortopedi uzmanı Necati Emirhan son yolculuğuna uğurlandı

Emirhan'ın ağabeyinin de yaklaşık bir ay önce Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, kardeşinin ise aynı hastalıktan yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi.

Emre Sahinol,Yaşar Karaman   | 08.01.2021
Samsun'da Kovid-19'dan ölen ortopedi uzmanı Necati Emirhan son yolculuğuna uğurlandı

Samsun

Samsun'da yakalandığı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yenik düşen ortopedi uzmanı Opr. Dr. Necati Emirhan'ın cenazesi, Çarşamba ilçesinde toprağa verildi.

Özel Medi Bafra Hastanesi'nde görev yaparken 36 yaşında hayatını kaybeden Necati Emirhan için çalıştığı hastanenin bahçesinde tören düzenlendi.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, burada yaptığı konuşmada, ilçede Kovid-19 nedeniyle üçüncü sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini dile getirerek, "Salgınla mücadelede kutsal bir görev ifa eden sağlık çalışanlarımızın başı sağ olsun. İnsanların sağlığına kendilerini vakfettiler. Allah rahmet etsin." dedi.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise birçok insan hastanelere gitmeye çekinirken sağlık çalışanlarının Kovid-19 ile mücadele ettiğine dikkati çekerek, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Hastanenin başhekimi Uzm. Dr. Hasan Şekercioğlu da Emirhan'ın çok değerli hizmetleri bulunan bir arkadaşları olduğunu belirterek, tıp camiasına başsağlığı dileğinde bulundu.

Dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından sona eren törene, Bafra Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, İlçe Sağlık Müdürü Aytaç Akın, İlçe Müftüsü Necmettin Kayar ve hastane personeli katıldı.

Kardeşinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor

Törenin ardından Çarşamba ilçesine getirilen Emirhan'ın cenazesi, Gülyazı Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası aynı mahalledeki aile mezarlığına defnedildi.

Evli ve iki kız çocuğu babası Emirhan'ın cenazesine ailesinin yanı sıra Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Turan Bilgin ile meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Emirhan'ın esnaflık yapan ağabeyi Kenan Emirhan'ın (40) yaklaşık bir ay önce Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, öğretmen olan kardeşi Selman Emirhan'ın (33) ise aynı hastalıktan yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi.



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