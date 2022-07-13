Dolar
17.43
Euro
17.53
Altın
1,735.64
ETH/USDT
1,090.00
BTC/USDT
19,898.00
BIST 100
2,408.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı

Ülke genelinde 4-10 Temmuz'da 117 bin 95 kişinin testi pozitif çıktı, 31 kişi yaşamını yitirdi.

Sefa Şahin   | 13.07.2022
Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı

Ankara

Sağlık Bakanlığının haftalık Kovid-19 verilerine göre, 4-10 Temmuz'da 117 bin 95 kişinin testi pozitif çıktı, 31 kişi hayatını kaybetti.

Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.

Buna göre, 4-10 Temmuz'da 117 bin 95 kişinin testi pozitif çıktı, 31 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 61 bin 47 oldu. Önceki hafta vaka sayısı 57 bin 113 olarak açıklanmıştı.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 297 bin 539'a yükselirken, 99 bin 88 kişi hayatını kaybetti.

Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 148 milyon 117 bin 265 doza ulaştı.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü
Bakan Akar: Ukrayna tahılına ilişkin dörtlü toplantıda koordinasyon merkezi oluşturulması konusunda mutabık kalındı
Kadıköy'de İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
Pınar Gültekin davası için hazırlanan istinaf dilekçesi mahkemeye gönderildi
Togo'daki kazada hayatını kaybeden İHH gönüllüleri son yolculuklarına uğurlandı

Benzer haberler

Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı

Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı

Kovid-19'a karşı yeni hatırlatma dozuna yoğun ilgi

Güvensiz kozmetik ürünlere 645 bin lira ceza kesildi, 7 bin parfüm imha edildi

Kovid-19'a karşı yeni hatırlatma dozu randevuları açıldı

Kovid-19'a karşı yeni hatırlatma dozu randevuları açıldı
Sağlık Bakanlığından Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenme önerileri

Sağlık Bakanlığından Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenme önerileri
Türkiye'de Kovid-19 vakaları haziran başından bu yana 8 kat arttı

Türkiye'de Kovid-19 vakaları haziran başından bu yana 8 kat arttı