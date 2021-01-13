Euro
9.02
Dolar
7.41
BIST 100
1,559.28
Altın
1,857.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 Yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni'nde konuşuyor Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Taşgeçit mahallesinde başlayan yangın evlere sıçradı.
logo
Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına başlanacak

Sağlık Bakanı Koca, "Yarından itibaren tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına başlanacak." ifadelerini kullandı.

Selma Kasap   | 13.01.2021
Sağlık Bakanı Koca: Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına başlanacak

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarından itibaren tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına başlanacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, şöyle devam etti:

"Birazdan huzurlarınızda Bilim Kurulu üyelerimizden hastalığı geçirmemiş ya da gönüllü olarak aşılanmamış olanlarla ilk aşıyı olacağız. Aşılama programının son derece şeffaf yürütülmesi en büyük önceliğimizdir. Devlet büyüklerimizin aşılanması örnek teşkil edecektir. Aşıların üzerinde bulunan karekod sebebiyle ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması mümkün değildir. Vatandaşlarımız aşılama programının seyrini web sayfası üzerinden canlı olarak takip edebileceklerdir."

Sağlık Bakanı Koca, "Salgını durdurana kadar aşıyı uygulamakta, tedbir ve kısıtlamalara uymakta kararlıyız." diye konuştu.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 66 milyonu geçti
Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 168 bini aştı
İlk CoronaVac aşısı Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı
İngiltere'de Kovid-19'dan son 24 saatte 1564 kişi hayatını kaybetti
İlk Kovid-19 aşısı, Sağlık Bakanı Koca ve Bilim Kurulu üyelerine yapılacak

Benzer haberler

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 66 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 66 milyonu geçti

Sağlık Bakanı Koca: Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına başlanacak

Putin, Kovid-19'a karşı geniş çaplı aşılama sürecine başlanması talimatı verdi

ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 389 bin 865'e ulaştı

ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 389 bin 865'e ulaştı
Uluslararası Hemşireler Konseyi: Kovid-19 nedeniyle 2 bin 200'den fazla hemşire hayatını kaybetti

Uluslararası Hemşireler Konseyi: Kovid-19 nedeniyle 2 bin 200'den fazla hemşire hayatını kaybetti
Fransa'da salgında fedakarca çalışan Türk vatandaşı hastane personeli Safiya'ya liyakat nişanı

Fransa'da salgında fedakarca çalışan Türk vatandaşı hastane personeli Safiya'ya liyakat nişanı