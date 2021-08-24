Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin uygulanan Kovid-19 aşı dozu miktarında dünyada 7'nci olduğunu açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı dozu miktarında dünyada 7'nci sırada olduğunu bildirdi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, bugüne kadar yapılan Kovid-19 aşı dozlarına ilişkin dünya sıralamasını paylaştı.
Toplam doz sayısında dünyada 7. sıradayız. Nüfusu Türkiye ile aynı olan aşı üreticisi Almanya 6. sırada. İlk sıradaki ülke, 1 Milyar 400 Milyon nüfuslu, yine aşı üreticisi Çin. Birçok Avrupa ülkesi ise, bu ülke ile aynı hızı, aynı performansı gösteremedi. “HADİ AMA BEKLİYORUZ!” pic.twitter.com/9w2aPToG4v— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 24, 2021
Koca, "Toplam doz sayısında dünyada 7. sıradayız. Nüfusu Türkiye ile aynı olan aşı üreticisi Almanya 6'ncı sırada. İlk sıradaki ülke, 1 milyar 400 milyon nüfuslu, yine aşı üreticisi Çin. Birçok Avrupa ülkesi ise bu ülke ile aynı hızı, aynı performansı gösteremedi. Hadi ama bekliyoruz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.