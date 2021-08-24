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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin uygulanan Kovid-19 aşı dozu miktarında dünyada 7'nci olduğunu açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı dozu miktarında dünyada 7'nci sırada olduğunu bildirdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 24.08.2021
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin uygulanan Kovid-19 aşı dozu miktarında dünyada 7'nci olduğunu açıkladı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, bugüne kadar yapılan Kovid-19 aşı dozlarına ilişkin dünya sıralamasını paylaştı.

Koca, "Toplam doz sayısında dünyada 7. sıradayız. Nüfusu Türkiye ile aynı olan aşı üreticisi Almanya 6'ncı sırada. İlk sıradaki ülke, 1 milyar 400 milyon nüfuslu, yine aşı üreticisi Çin. Birçok Avrupa ülkesi ise bu ülke ile aynı hızı, aynı performansı gösteremedi. Hadi ama bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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