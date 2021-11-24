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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Türkiye ihtiyaç sahibi ülkeler için 10 milyon doz aşı hibesi yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin ihtiyaç sahibi ülkelere aşı temin eden Covax oluşumu üzerinden 10 milyon doz aşı hibesi yapacağını bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 24.11.2021
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye ihtiyaç sahibi ülkeler için 10 milyon doz aşı hibesi yapacak

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile telefonda görüştü.

Bu görüşmenin ardından Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Kluge, şunları kaydetti:

"Pandemiyi yalnızca dayanışma ile yenebiliriz. Zorlu kış aylarıyla karşı karşıya kalmışken sağlık sistemleri ve yoğun bakımları sıkıntılı durumda olan Avrupa ülkelerinden ihtiyaç duyulması halinde Kovid-19 hastalarının alınabileceğine ilişkin cömert teklifinden dolayı Dr. Fahrettin Koca'ya ve Türkiye'ye müteşekkirim. Türkiye, pandeminin başından beri 160 ülke ve 29 uluslararası kuruluşa Kovid-19 malzemesi göndererek ve 11 ülkeye 2 milyon dozu aşkın aşı hibe ederek önemli bir küresel dayanışma örneği gösterdi. Dr. Koca ve Türkiye'ye teşekkürler."

Bakan Koca ise Kluge'nin bu paylaşımına Twitter hesabı üzerinden verdiği yanıtta, "Pandeminin başından itibaren Türkiye'nin Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uluslararası dayanışmaya verdiği katkıya dikkat çektiğiniz için teşekkür ediyorum. Covax oluşumu üzerinden 10 milyon doz aşı hibesi daha yapacağımızın müjdesini de sizinle paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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