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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu’nun ardından basın toplantısı düzenliyor.
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Türkiye, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saatte 69 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 69 kişinin yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 425 olduğunu bildirdi.

03.04.2020
Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saatte 69 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,  yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 69 kişinin yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 425 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, "Büyüklerimizi uyarıyorum, evden çıkmayın." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "Bilim Kurulumuz salgının riskle seyrettiği yerlerde hareketliliği kısıtlayıcı daha sıkı tedbirler alınması yönünde kararlar aldı." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, "İstanbul'da 12 bin 231, İzmir'de 1105, Ankara'da 860, Konya'da 601, Kocaeli'de 500 vaka var." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, "Son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldı. Toplamda 140 bin 716 test yapılmış oldu." ifadesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, 56 ilde koronavirüs nedeniyle vefat yaşandığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, "Son 24 saatte 2 bin 786 pozitif vaka daha tespit ettik. Toplam vaka sayımız 20 bin 921 oldu." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "Tedavisi devam eden hastalardan 1251'i yoğun bakımdadır. Bunların 867'si solunum cihazına bağlı durumdadır." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, "484 hastamız iyileşerek taburcu edilmiştir." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, "50 yaş üzerindeki vefat sayısının giderek daha artmış olduğunu ve özellikle erkek oranının kadınlara göre yüksek olduğunu gördük." ifadesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, "Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde hareketliliğin istenen seviyeye düşürülemediğini söyledi.

Sağlık Bakanı Koca, "Bilim Kurulu, özellikle yoğun ortamlarda maske takılmasını önerdi." açıklamasında bulundu.

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