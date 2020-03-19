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Bakan Albayrak, "Anadolu Ajansı Özel Yayını"nda değerlendirmelerde bulunuyor
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Politika, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde hızlı tanı kiti devreye girecek

Sağlık Bakanı Koca, "Bugüne kadar 10 bini geçen test yaptık. Test sayımızın çok artacağını düşünüyoruz. Günlük en az 10-15 bin test yapabilir hale gelmek istiyoruz. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde hızlı tanı kiti devreye girecek" dedi.

Adem Balta   | 19.03.2020
Sağlık Bakanı Koca: Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde hızlı tanı kiti devreye girecek

TBMM

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugüne kadar 10 bini geçen test yaptık. Test sayımızın çok artacağını düşünüyoruz. Günlük en az 10-15 bin test yapabilir hale gelmek istiyoruz. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde hızlı tanı kiti devreye girecek" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Erdoğmuş, koronavirüse karşı alınan tedbirler bağlamında milletvekillerinden oturum mesafelerine dikkat edilmesini istedi. 

Erdoğmuş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs hakkında meclisi bilgilendireceğini söyledi. Daha sonra Bakan Koca, konuşmasına başladı.

Sağlık Bakanı Koca,"Kovid-19 olası vaka tanımına uyan hastalarda solunum yolu numuneleri referans laboratuvarda çalışılmakta ve 16 ilde hizmet veren laboratuvarlarda değerlendirilmektedir. Laboratuvar sayımız kısa zaman içinde 25 ilde toplam 36'ya çıkacaktır. Bugün itibarıyla iki vakıf üniversitesinin devreye girmesiyle 18 merkez de çalışmaya başladı." diye konuştu.

Bakan Koca, "Hastanelerimizde toplam 99 bin 797 hasta odamız tek kişilik olup, gerektiğinde izolasyon ya da yoğun bakım yatağı olarak kullanılmaya uygundur. Şehir hastanelerimiz bu konuda önemli bir katkı sağlamıştır. Fiziki ve teknolojik alt yapı açısından olası kötü senaryolara karşı hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

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