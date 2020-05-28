Euro
7.46
Dolar
6.78
BIST 100
105,121.00
Altın
1,701.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüsle mücadelenin ikinci dönemindeyiz

Sağlık Bakanı Koca, "Koronavirüsle mücadelenin ikinci dönemindeyiz. Riskin devam ettiği dönemdeyiz. Bu dönemin hayat tarzı kontrollü sosyal hayattır." dedi.

Özcan Yıldırım   | 28.05.2020
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüsle mücadelenin ikinci dönemindeyiz

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüsle mücadelenin ikinci dönemindeyiz. Riskin devam ettiği dönemdeyiz. Bu dönemin hayat tarzı kontrollü sosyal hayattır." dedi.

Koca açıklamasında şunları kaydetti:

"Dün gece itibarıyla sokağa çıkma kısıtı kalktı. Bu uygulama şu an için 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü büyüklerimizi içeremiyor. Kısa bir zaman içinde bu yaş gruplarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacak ve kamuoyuyla paylaşılacak. Gündemde olan birçok seçenek var.Koronavirüsle mücadelenin ikinci dönemindeyiz. Riskin devam ettiği dönemdeyiz. Bu dönemin hayat tarzı kontrollü sosyal hayattır. Bu noktadan sonra salgın gücünü rehavetten alacaktır. Yapmamız gereken, giderek normale yaklaşacak süreci elbirliğiyle sürdürmektir. İkinci dalga olasılığına karşı gücümüz, uygulayacağımız tedbirlerdir. Birkaç ay öncesinin normal düşüncesine, saat 24.00'te sokağa çıkma kısıtının kaldırılmasıyla kapılmak, isabetli bir düşünce değildir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mekke'de pazar gününden itibaren aşamalı olarak normalleşme başlayacak
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüsle mücadelenin ikinci dönemindeyiz
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 5 milyon 750 bini geçti
İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina liglerin başlaması konusunda kararlı
Avusturya’da cuma namazı yeniden kılınacak

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüsle mücadelenin ikinci dönemindeyiz

Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüsle mücadelenin ikinci dönemindeyiz

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 114 bin 990'a ulaştı