Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs kaynaklı can kaybı 30'a yükseldi
Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin, "Bugüne kadar toplam 20 bin 345 test yapıldı, 1236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik." değerlendirmesinde bulundu.
Ankara
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yeni hayatlar kaybedildiğini, vaka sayılarının arttığını belirtti.
Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 22, 2020
"Mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla salgının önünü kesmiş oluyoruz." ifadesini kullanan Koca, "Bugün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var." bilgisini paylaştı. Fahrettin Koca, "Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar." çağrısında bulundu.
Sağlık Bakanı Koca, şunları kaydetti:
"Bugüne kadar toplam 20 bin 345 test yapıldı, 1236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, 'yok' dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.