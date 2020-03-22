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Türkiye, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs kaynaklı can kaybı 30'a yükseldi

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin, "Bugüne kadar toplam 20 bin 345 test yapıldı, 1236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik." değerlendirmesinde bulundu.

Kemal Karadağ   | 22.03.2020
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs kaynaklı can kaybı 30'a yükseldi Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yeni hayatlar kaybedildiğini, vaka sayılarının arttığını belirtti.

"Mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla salgının önünü kesmiş oluyoruz." ifadesini kullanan Koca, "Bugün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var." bilgisini paylaştı. Fahrettin Koca, "Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar." çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar toplam 20 bin 345 test yapıldı, 1236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, 'yok' dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek."

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