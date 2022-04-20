Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs Bilim Kurulu 27 Nisan'da toplanacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının 27 Nisan Çarşamba günü yapılacağını bildirdi.
Ankara
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Mart'ta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü, 27 Nisan Çarşamba olarak değişti."
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Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Martta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. BU TOPLANTININ GÜNÜ, 27 NİSAN ÇARŞAMBA OLARAK DEĞİŞTİ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 20, 2022