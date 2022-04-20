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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs Bilim Kurulu 27 Nisan'da toplanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının 27 Nisan Çarşamba günü yapılacağını bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 20.04.2022
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs Bilim Kurulu 27 Nisan'da toplanacak

Ankara

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Mart'ta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü, 27 Nisan Çarşamba olarak değişti."

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Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs Bilim Kurulu 27 Nisan'da toplanacak
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