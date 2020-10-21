Sağlık Bakanı Koca: İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde vaka artışı görülüyor
Sağlık Bakanı Koca, "İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görülüyor. Maskenin önemi arttı. Kurallara uyalım." ifadelerini kullandı.
Ankara
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri toplantıyla, 7 ildeki salgınla mücadelede gelinen noktayı değerlendirdiklerini bildirdi.
Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Eskişehir, Denizli, Adıyaman ve Aydın toplantılarında
İZMİR, GAZİANTEP, KAHRAMANMARAŞ, ESKİŞEHİR, DENİZLİ, ADIYAMAN, AYDIN toplantılarında salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı değerlendirdik. İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görülüyor. Maskenin önemi arttı. Kurallara uyalım. pic.twitter.com/qwpIvIF6e0— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 21, 2020
Koca, "İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görülüyor. Maskenin önemi arttı. Kurallara uyalım." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.