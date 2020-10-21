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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde vaka artışı görülüyor

Sağlık Bakanı Koca, "İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görülüyor. Maskenin önemi arttı. Kurallara uyalım." ifadelerini kullandı.

Barış Gündoğan   | 21.10.2020
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde vaka artışı görülüyor

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri toplantıyla, 7 ildeki salgınla mücadelede gelinen noktayı değerlendirdiklerini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Eskişehir, Denizli, Adıyaman ve Aydın toplantılarında

Koca, "İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görülüyor. Maskenin önemi arttı. Kurallara uyalım." ifadelerini kullandı.

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