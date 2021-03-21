Sağlık Bakanı Koca: Bazı kayıplar zafer çok yakınken verilir, buna fırsat tanımayın
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye ilişkin, "Bazı kayıplar zafer çok yakınken verilir, buna fırsat tanımayın." uyarısında bulundu.
Ankara
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı iki ayrı paylaşımda, koronavirüsle mücadele sürecinde tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.
İlk paylaşımında, bugün bazılarının anlayışından, bazılarının "ister istemez" evde bulunduğunu belirten Koca, "Hafta içi riski her yerde düşürelim." ifadesini kullandı.
Bugün, bazılarımız anlayışından, bazılarımız da ister istemez evde. Hafta içi riski her yerde düşürelim.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 21, 2021
Koca, ikinci paylaşımında ise "Bilimin zaferi yakın olmasına yakın ama bazı kayıplar da zafer çok yakınken verilir, buna fırsat tanımayın." uyarısı yaptı.
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Bilimin zaferi yakın olmasına yakın ama, bazı kayıplar da zafer çok yakınken verilir. Buna fırsat tanımayın.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 21, 2021