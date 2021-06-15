Organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde Kovid-19 aşı uygulaması yapılacak
Sağlık Bakanı Koca, organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde Kovid-19 aşı uygulamasına başlanacağını bildirdi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin." ifadesini kullandı.
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Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 15, 2021