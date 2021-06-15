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Türkiye, Koronavirüs

Organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde Kovid-19 aşı uygulaması yapılacak

Sağlık Bakanı Koca, organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde Kovid-19 aşı uygulamasına başlanacağını bildirdi.

Enes Kaplan   | 15.06.2021
Organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde Kovid-19 aşı uygulaması yapılacak Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin." ifadesini kullandı.

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