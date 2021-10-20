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Koronavirüs

Moderna'nın kurucusu Kovid-19 aşılarıyla ilgili internetteki 'tehlikeli bilgilere' karşı uyardı

Yeni tip koronavirüs aşısını üreten firmalardan Moderna'nın kurucusu Derrick Rossi, aşılarla ilgili internette yer alan bilgilerin "yanlış ve tehlikeli "olduğunu ve bunlardan etkilenen birçok kişinin aşı olmak istemediğini söyledi.

Şenhan Bolelli   | 20.10.2021
Moderna'nın kurucusu Kovid-19 aşılarıyla ilgili internetteki 'tehlikeli bilgilere' karşı uyardı

Madrid

İspanya'nın önemli ödüllerinden Asturias Prensesi'nde, Kovid-19 aşısını geliştiren Uğur Şahin, Özlem Türeci, Philip Felgner, Drew Weismann, Katalin Kariko ve Sarah Gilbet ile birlikte teknik ve bilimsel dalda ödüle layık görülen Rossi, 22 Ekim'de düzenlenecek tören öncesinde Oviedo kentine geldi.

Rossi, düzenlediği basın toplantısında, "Kovid-19 aşısının çok erken bulunmasının ve bir anda dünyada bilim ve aşı karşıtlarının ortaya çıkmasının pandemi sürecinde kendisini en çok şaşırtan olaylar olduğunu" ifade etti.

Derrick Rossi, "İnternette mükemmel şeyler bulabilirsiniz ama bir o kadar da yalan şeyler var. Bir laboratuvar 'bu uygun diyorsa' uygundur. Çünkü bunu söylemeden üzerinde çok sayıda deney ve çalışma yapılıyor. Ama bazen internetteki bilgiler tüm bu çalışmalar üzerinde şüphe doğuruyor. Bu yanlış bilgiler çok tehlikeli. Birçok insan hala yanlış bilgilerle zehirleniyor ve aşı olmak istemiyor." dedi.

"Kovid-19 aşıları ucuz"

Diğer yandan dünya nüfusunun büyük bölümünün henüz Kovid-19 aşısı olmamasının, aşının pahalılığından değil, üretimi ve dağıtımından kaynaklandığını savunan Rossi, "Kovid-19 aşısının fiyatı 30-40 dolar civarında. İlaç sektöründeki en ucuz üretimlerden biri. Genetik ilaçların fiyatı çok daha fazla, 50 bin-100 bin dolar arasında. Kovid-19 aşısının en kısa zamanda tüm vatandaşlara ulaşmasını sağlamalıyız." diye konuştu.

Aşının zorunlu olup olmaması konusunun konuşulmasının "bilgi eksikliğinden" kaynaklandığını savunan Rossi, insanların güvenilir bilgi ve belgelere ulaşması halinde aşı olmakta tereddüt etmeyeceğini belirtti.

Rossi, Kovid-19 salgınının nerede ve neden çıktığıyla ilgili düşüncelerini kendisine saklamayı tercih ettiğini belirterek, "Pandeminin nedeni henüz bilimsel olarak bilinmiyor ve belki de hiçbir zaman bilinmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

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Moderna'nın kurucusu Kovid-19 aşılarıyla ilgili internetteki 'tehlikeli bilgilere' karşı uyardı
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