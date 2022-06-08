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Sağlık, Koronavirüs

Moderna, Omicron'a karşı daha etkili, destekleyici aşı geliştirdiğini duyurdu

ABD ilaç şirketi Moderna, geliştirdiği yeni Kovid-19 destekleyici aşısının Omicron varyantına karşı bağışıklık sistemini daha da güçlendirdiğini bildirdi.

Islam Doğru   | 08.06.2022
Moderna, Omicron'a karşı daha etkili, destekleyici aşı geliştirdiğini duyurdu

New York

Şirketten yapılan açıklamada, Moderna'nın virüse karşı ilk ürettiği aşı ile Omicron varyantına karşı geliştirilen yeni aşının birleştirilerek test edildiği belirtildi.

Açıklamada, mRNA-1273.214 adı verilen 50 mikrogram iki değerli (bivalan) destekleyici aşının, Omicron'a karşı ilk üretilen orijinal Moderna aşısından daha güçlü bir antikor tepkisi oluşturduğu kaydedildi.

Söz konusu aşının güz döneminde Kovid-19 salgınına karşı önde gelen koruyucu doz olmasının beklendiği ifade edilerek, çalışmalar sırasında elde edilen ön veriler ve analizlerin federal makamlara sunulacağı bildirildi.

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