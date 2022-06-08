Moderna, Omicron'a karşı daha etkili, destekleyici aşı geliştirdiğini duyurdu
ABD ilaç şirketi Moderna, geliştirdiği yeni Kovid-19 destekleyici aşısının Omicron varyantına karşı bağışıklık sistemini daha da güçlendirdiğini bildirdi.
New York
Şirketten yapılan açıklamada, Moderna'nın virüse karşı ilk ürettiği aşı ile Omicron varyantına karşı geliştirilen yeni aşının birleştirilerek test edildiği belirtildi.
Açıklamada, mRNA-1273.214 adı verilen 50 mikrogram iki değerli (bivalan) destekleyici aşının, Omicron'a karşı ilk üretilen orijinal Moderna aşısından daha güçlü bir antikor tepkisi oluşturduğu kaydedildi.
Söz konusu aşının güz döneminde Kovid-19 salgınına karşı önde gelen koruyucu doz olmasının beklendiği ifade edilerek, çalışmalar sırasında elde edilen ön veriler ve analizlerin federal makamlara sunulacağı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.