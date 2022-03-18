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Sağlık, Koronavirüs

Moderna, Kovid-19 aşısının 4. dozunun ABD'de yetişkinlere uygulanması için onay istedi

ABD'li ilaç şirketi Moderna, 4. doz Kovid-19 aşısının ABD'de tüm yetişkinlere uygulanması için ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvurdu.

Büşra Selvi Öğütcen   | 18.03.2022
Moderna, Kovid-19 aşısının 4. dozunun ABD'de yetişkinlere uygulanması için onay istedi

Ankara

Moderna'dan yapılan açıklamada, 4. doz hatırlatma aşısının ABD'de tüm yetişkinlerde acil durum kullanımı için FDA'dan onay istendiği ifade edildi.

Açıklamada, yaş ve kronik hastalıklar nedeniyle daha yüksek Kovid-19 riski taşıyanlar dahil tüm yetişkinlere yönelik onay talebinin, "mRNA-1273" aşısının ikinci bir takviye dozunun "uygun kullanımını" belirlemek için Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine ve sağlık uzmanlarına "esneklik sağlamak" amacıyla yapıldığı belirtildi.


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Moderna, Kovid-19 aşısının 4. dozunun ABD'de yetişkinlere uygulanması için onay istedi
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