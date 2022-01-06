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Politika, Koronavirüs

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yerli ve milli üretimimiz TURKOVAC aşımı oldum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yerli ve milli üretimimiz TURKOVAC aşımı oldum. Tüm halkımızı TURKOVAC aşımızı olmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Esin Işık, Ferdi Türkten   | 06.01.2022
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yerli ve milli üretimimiz TURKOVAC aşımı oldum

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC yaptırdı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yerli ve milli üretimimiz TURKOVAC aşımı oldum. Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alarak, salgından en yakın zamanda kurtulacağımız ümidiyle tüm halkımızı TURKOVAC aşımızı olmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Devlet Bahçeli, aşı yaptırdığı görüntülerin yer aldığı fotoğrafı da paylaştı.

Bakan Koca'dan TURKOVAC aşısı olan Bahçeli'ye teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'ye, salgınla mücadelenin her safhasında verdiği koşulsuz destek için şahsım ve sağlık camiamız adına teşekkür ederim. Varlığını daima yanımızda hissettik. TURKOVAC ile her birimiz gurur duymalıyız." ifadesini kullandı.

Öte yandan Bakan Koca, bir başka paylaşımında, dünkü Bilim Kurulu toplantısının ardından yapılan basın açıklamasına ilişkin şunları kaydetti:

"Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından yayımlanan basın açıklamasında, metnin yazımı sırasında, 'izolasyon' kelimesi yerine yanlışlıkla 'karantina' kelimesi kullanılmıştır. Metindeki anlam esasen herkes için açıktır. Bununla birlikte, dikkat sahiplerine teşekkür ederiz."

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